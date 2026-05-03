Иде кибер живот! Кой в Европа живее с изкуствения интелект

Изкуственият интелект (ИИ) вече не е тема от научнофантастичните филми, а ежедневен инструмент в домакинствата от Берлин до Мюнхен. Последните данни на асоциацията „Битком“ (Bitkom) разкриват мащаба на тази промяна - всеки трети германец прибягва до помощта на алгоритми поне веднъж седмично и Германия преживява тиха технологична трансформация.

Младите диктуват темпото

Проучването показва ясна възрастова граница в дигиталните навици. Докато 15% от цялото население използва ИИ ежедневно, то при младите хора (16–29 години) този дял скача до впечатляващите 29%. Колкото по-висока е възрастта, толкова по-умерено е използването, но общата тенденция е категорична – 58 на сто от германците вече са интегрирали технологията в живота си.

От рецепти за готвене до здравни съвети

За какво всъщност се използва ИИ? Оказва се, че германците са практически настроени, като от тях 54% търсят съвети за готвене или дребни ремонти. 50% пишат и редактират текстове, а 41% разчитат на преводи. Близо 44% се допитват до ИИ по деликатни теми като здраве и лични финанси.

Оптимизъм, гарниран със скептицизъм

Въпреки че 69 на сто от анкетираните виждат в ИИ огромна възможност, обществото започва да проявява и своите страхове. Скептицизмът нараства, като основните притеснения са насочени към фалшивите новини и 50% от анкетираните се боят от дезинформация. Всеки втори се притеснява от отсъствието на ясни регулации, а 43 на сто изпитват несигурност относно защитата на своята информация.

Бъдещето идва бързо

Цели 76% от германците са убедени, че до пет години ИИ ще промени реалността ни до неузнаваемост. За мнозина това вече е факт. Докато светът спори за етиката и опасностите, германският потребител вече е направил своя избор – между готварската рецепта и финансовия съвет, изкуственият интелект е тук, за да остане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com