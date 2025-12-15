Почна се! Първа държава със закон за изкуствения интелект

Южна Корея е на път да стане първата страна в света, която има цялостно законодателство за изкуствен интелект.

Това пише The Korea Times.

На 22 януари 2026 година ще влезе в сила националният рамков закон "За развитието на изкуствения интелект и формирането на доверителна база".

В същото време Европейският съюз, който разработи собствен Закон за изкуствения интелект преди Сеул, реши да забави практическото му приложение.

До 22 януари 2026 г. правителството в Сеул ще завърши процедурата за конкретни механизми за прилагане на новите норми. Именно тези правилници предизвикват най-голямо притеснение за бизнеса: тяхното окончателно одобрение се очаква почти на прага на пускането на закона, което според компаниите оставя твърде малко време за адаптация.

В корейския основен закон за изкуствения интелект той се дефинира като електронно реализиране на човешките интелектуални способности – от учене и разсъждение до възприятие и разбиране на езика.

В същото време документът не може да се нарече изключително рестриктивен. За разлика от европейския подход, който се фокусира основно върху рисковете и санкциите, корейското законодателство утвърждава задължението на държавата да подкрепя развитието на индустрията.

Предвижда се създаването на национален комитет по ИИ, разработването на тригодишни основни планове, мерки за адаптиране на гражданите към разпространението на технологиите и формиране на етични принципи за тяхното използване.

Има и разпоредба за ревизия на законодателството на всеки три години, което би трябвало да позволи бърза адаптация към технологичните и международните промени.

Основният източник на напрежение се превърнаха в практическите изисквания за бизнеса. Законът въвежда задължителна сертификация на надеждност и сигурност, изисквания за прозрачност на използваните набори от данни, режим за регистрация и проверка на високорискови AI системи, както и задължително етикетиране на съдържание, създадено с помощта на AI.

Последната точка – относно водните знаци и други знаци за изображения, видео и аудио – предизвиква особено оживена дискусия. Представители на индустрията посочват, че дори AI съдържанието често се създава с участието на големи екипи хора, а задължителният етикет "AI-генерирано" може негативно да повлияе на възприятието му от потребителите. Допълнителни въпроси възникват от липсата на ясни критерии за това как точно трябва да се извършва такова етикетиране.

Според проучване на Startup Alliance, 98% от корейските AI стартъпи все още нямат пълноценна система за съответствие с изискванията на новия закон. Почти половината от анкетираните признаха, че имат слабо разбиране за конкретните регулаторни очаквания, а почти същият брой заявиха, че предприетите подготвителни мерки са явно недостатъчни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com