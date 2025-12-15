Vivacom с отличие за устойчиво развитие от наградите True Leaders на ICAP CRIF

Vivacom получи престижно отличие в категорията „Устойчиви компании“ в рамките на годишните награди True Leaders на ICAP CRIF България. Признанието се връчва на компании, оценени с високи резултати за устойчиво развитие. Отличието е още едно потвърждение, че Vivacom интегрира устойчиви практики в стратегическите си решения и така формира посоката, в която телекомът да се развива.

„Това е второто поредно отличие за Vivacom в рамките на седмица за устойчиво развитие, което още веднъж потвърждава, че усилията на компанията се разпознават и ценят. Признанието подчертава последователния ангажимент на Vivacom към амбициозни, но реалистични цели за устойчивост, насочени към създаването на дългосрочно положително въздействие“, подчерта Асен Великов, главен изпълнителен директор на Vivacom.

Vivacom затвърди позицията си в устойчивото развитие, като първи въведе Eco Half SIM карти, изработени от 100% рециклирана пластмаса. Компанията започна и преход към електромобилност с 40 нови автомобила и изграждане на собствена зарядна инфраструктура, която да гарантира ефективно използване. Паралелно с това, през 2024г. за поредна година Vivacom постигна пълно рециклиране на оперативните си отпадъци и оползотвори 429 тона медни кабели в рамките на една година — постижение без аналог в сектора. А в началото на тази година, компанията направи и ключова инвестиция в зелена енергия – резултат, от която са два изградени соларни парка и трети, който е в процес на изграждане.

ESG наградите се присъждат като част от инициативата True Leaders, която отличава компании с водещи позиции в своя сектор на база измерими, обективни показатели от официално публикувани данни. Резултатите се базират на данните от платформата Synesgy – международен инструмент за оценка на ESG устойчивостта на компании, техните партньори и доставчици.

Наградите True Leaders се организират ежегодно от най-голямата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа - ICAP CRIF Bulgaria, част от международната група CRIF, разположена на 4 континента.

