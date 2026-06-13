Vivacom с отличие за устойчиво развитие от наградите True Leaders на ICAP CRIF
Компанията затвърди позицията си в устойчивото развитие, като първа въведе Eco Half SIM карти, изработени от 100% рециклирана пластмаса
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Компанията затвърди позицията си в устойчивото развитие, като първа въведе Eco Half SIM карти, изработени от 100% рециклирана пластмаса
В България United Group развива активно проекти за възобновяема енергия
За седма поредна година ICAP Bulgaria отличава водещите компании в България