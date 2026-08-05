Политика

Слави избухна. Притисна Демерджиев с въпроси за Петрохан

Кога за Вас е точно краят на август, не знам, но знам, че за мен отдавна е настъпил, заяви лидерът на ИТН

Слави избухна. Притисна Демерджиев с въпроси за Петрохан
05 авг 26 | 8:26
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Мира Иванова

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изпрати поредно писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради липсата на публична информация по аферата "Петрохан“. Копие от документа е адресирано и до министър-председателя Румен Радев.

Повод за реакцията му е изявлението на Демерджиев, че институциите имат амбиция да представят цялата информация по случая в края на август. Вътрешният министър обясни, че МВР провежда срещи с представители на прокуратурата и ДАНС, за да бъдат обединени събраните данни и да се изясни цялостната картина.

Трифонов обаче поставя под съмнение посочения срок и обвинява министъра в увъртане и прикриване зад общи фрази. По думите му обществото има право да получи отговори по разследването възможно най-скоро.

Ето пълния текст на писмото:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин Демерджиев,

Да не би да сте си помислили, че тъй като е август, аз ще изляза в отпуска и няма да Ви задавам въпроса какво става със случая „Петрохан“? Аз не почивам, господин министър. За Вас не знам, но аз мразя отпуските. Така че, съм на линия.

Разбрах, че в някакво интервю сте казали, че в края на месец август ще дадете информация по случая „Петрохан“. А защо в края на август? Защо чак след толкова време? Не ми стана много ясно, но така или иначе Вие самодоволно се криете зад клишета, общи фрази, Ваши трактовки на закона и Наказателния кодекс.

Аз по принцип много не Ви вярвам. И Вие въобще не сте убедителен. А и защо трябва непрекъснато да Ви чакаме, след като, първо, Вие сте служител на нас, българите, и второ, правото на информация е наше право, гарантирано от Конституцията. Така че, това за края на август не ми звучи като обещание, а като поредното измъкване.

Господин Демерджиев,

случаят „Петрохан“ е изключително важен и изключително специален, защото е в състояние да размести пластовете в българската народопсихология. Какви сме точно, на какво сме способни и още един куп въпроси. Затова този случай е от толкова голямо значение. И Вашето увъртане и криене не е досадно, а е абсолютно неприемливо.

Кога за Вас е точно краят на август, не знам, но знам, че за мен отдавна е настъпил.

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Автор Мира Иванова

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