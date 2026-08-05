Слави избухна. Притисна Демерджиев с въпроси за Петрохан

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изпрати поредно писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради липсата на публична информация по аферата "Петрохан“. Копие от документа е адресирано и до министър-председателя Румен Радев.

Повод за реакцията му е изявлението на Демерджиев, че институциите имат амбиция да представят цялата информация по случая в края на август. Вътрешният министър обясни, че МВР провежда срещи с представители на прокуратурата и ДАНС, за да бъдат обединени събраните данни и да се изясни цялостната картина.

Трифонов обаче поставя под съмнение посочения срок и обвинява министъра в увъртане и прикриване зад общи фрази. По думите му обществото има право да получи отговори по разследването възможно най-скоро.

Ето пълния текст на писмото:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин Демерджиев,

Да не би да сте си помислили, че тъй като е август, аз ще изляза в отпуска и няма да Ви задавам въпроса какво става със случая „Петрохан“? Аз не почивам, господин министър. За Вас не знам, но аз мразя отпуските. Така че, съм на линия.

Разбрах, че в някакво интервю сте казали, че в края на месец август ще дадете информация по случая „Петрохан“. А защо в края на август? Защо чак след толкова време? Не ми стана много ясно, но така или иначе Вие самодоволно се криете зад клишета, общи фрази, Ваши трактовки на закона и Наказателния кодекс.

Аз по принцип много не Ви вярвам. И Вие въобще не сте убедителен. А и защо трябва непрекъснато да Ви чакаме, след като, първо, Вие сте служител на нас, българите, и второ, правото на информация е наше право, гарантирано от Конституцията. Така че, това за края на август не ми звучи като обещание, а като поредното измъкване.

Господин Демерджиев,

случаят „Петрохан“ е изключително важен и изключително специален, защото е в състояние да размести пластовете в българската народопсихология. Какви сме точно, на какво сме способни и още един куп въпроси. Затова този случай е от толкова голямо значение. И Вашето увъртане и криене не е досадно, а е абсолютно неприемливо.

Кога за Вас е точно краят на август, не знам, но знам, че за мен отдавна е настъпил.