Рокада на върха. Ключова агенция с нов шеф

Лъчезар Кръстев е новият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от Министерството на финансите.

Лъчезар Кръстев е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов", Свищов, като магистър по „Икономика и управление на индустрията". Придобива професионална квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Има специализация по икономика в Университета Пасау, Германия.

От 1991 до 2013 г. последователно е заемал длъжностите митнически инспектор, главен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури", ръководител сектор и началник на отдел „Митническо складиране, складове под митнически контрол, свободни зони и свободни складове", началник на Митническо бюро Обеля и на Митническо бюро София-Изток. За периода 2013-2014 г., както и 2021-2024 г. е заместник-директор на Агенция „Митници".

Владее немски и английски език.

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров, който е освободен на 3 август 2026 година.