Рокада на върха. Ключова агенция с нов шеф
Лъчезар Кръстев е новият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Следете всички новини, анализи и коментари за Агенцията За Държавна Финансова Инспекция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лъчезар Кръстев е новият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Тя беше служебен министър на финансите в последните два кабинета "Главчев".
София. Министърът на финансите Петър Чобанов освободи по взаимно съгласие Теменужка Петкова от заеманата длъжност изпълнителен директор на Агенцията з...