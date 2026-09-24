Почина голям наш бизнесмен и работодател на хиляди

Починал е един от най-познатите и успешни предприемачи в Гоце Делчев Александър Синанов. Той години наред развива бизнес в града и региона и бе работодател на повече от 1000 души, предаде Струма.

Бизнесменът е бил покосен от инфаркт във вторник. По информация на близки до случая, внезапно му е прилошало и е потърсена медицинска помощ.

Лекарите в Гоце Делчев са предприели необходимите спешни действия и са започнали подготовка за транспортирането му към областната болница в Благоевград. Състоянието му обаче рязко се влошило и въпреки усилията на медицинския екип Александър Синанов е издъхнал, пише Struma.com .

Загубата за Гоце Делчев е голяма. За хората, които го познават, той остава не просто като успешен хотелиер и предприемач, а като човек, създал работни места за стотици семейства и оставил своята следа в развитието на местния бизнес.

През годините Александър Синанов се утвърди като сериозен работодател и разпознаваемо име в предприемаческите среди. Неговият бизнес осигуряваше препитание на над 1000 души, което го превърна в един от значимите работодатели в региона.

В Гоце Делчев го описват като честен, коректен и достоен човек, който е печелил уважението на хората не само с постигнатото в бизнеса, но и с отношението си към своите служители и партньори. Една от последните му инвестиции е хотел в Благоевград и село Огняново.

Смъртта му идва внезапно и шокиращо за близки, приятели, колеги и десетки семейства, свързани професионално с него.