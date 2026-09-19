Огромен проект налива 65 млн. евро в наше малко градче

Историческа стъпка за Община Съединение предстои на 24 септември. Тогава ще бъде направена официалната първа копка на новата пречиствателна станция за отпадъчни води в града – проект, който трябва да даде старт на мащабно обновяване на ВиК инфраструктурата в района.

Церемонията ще започне в 12:00 часа в местността "Джапунски кладенец“ в Съединение, където ще бъде обявено официалното начало на строителните дейности по обекта "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Съединение, агломерация Съединение с довеждаща инфраструктура“, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Кметът на Община Съединение Георги Руменов определи началото на проекта като ключов момент за развитието на общината и подчерта значението на инвестицията за местните жители и за бъдещата инфраструктура на града.

Проектът се реализира от "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., Приоритет "Устойчивост на водите“, със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Инвестицията е част от по-голям проект за изграждане, доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции, за агломерации между 5000 и 10 000 еквивалент жители в обособената територия, обслужвана от ВиК – Пловдив. В проекта са включени агломерация Съединение и агломерация Рогош–Скутаре.

Общият бюджет на проекта е 65 278 748,91 евро, като европейското финансиране е в размер на 40 407 727,50 евро. Срокът за изпълнение е от май 2026 г. до май 2029 г.

Основната цел е да се подобри достъпът до качествени ВиК услуги и да се осигури по-устойчиво управление на водите. С изпълнението на дейностите се цели и постигане на изискванията на европейското законодателство за пречистването на отпадъчните води и качеството на водите, предназначени за консумация.

За Община Съединение първата копка е важен момент, тъй като поставя началото на реалното изпълнение на дългоочаквана инфраструктура, пряко свързана с качеството на живот, опазването на околната среда и бъдещото развитие на града. Към 31 декември 2025 година жигелите на Съединение са 4908 души.