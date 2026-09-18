Пробив! Българин влезе в топ 10 на най-младите милиардери в САЩ

Българинът Влад Тенев отново привлече вниманието на световния бизнес елит. 39-годишният съосновател и главен изпълнителен директор на финтех гиганта Robinhood заема девето място сред най-младите милиардери в престижната класация Forbes 400 за най-богатите американци. Неговото състояние се оценява на 7.1 милиарда долара, като основната част от него се дължи на 6-процентовия му дял в компанията, която направи истинска революция в търговията с акции.

Тенев е сред малцина предприемачи, които успяват да задържат мястото си в тази ексклузивна група спрямо миналата година. Докато през 2025 г. милиардерите под 40 години в списъка са били едва четирима, тази година бройката им набъбва до десет. Този ръст идва на фона на рекордния минимален праг за влизане в подреждането, който достигна 4.4 милиарда долара.

От Варна до промяната на Уолстрийт

Роден във Варна през 1987 г. в семейство на икономисти от Световната банка, Влад Тенев емигрира със семейството си в САЩ още като дете. Страстта му към математиката го отвежда в престижния университет Станфорд. Именно там той се запознава със своя бъдещ съдружник Байджу Бат, с когото през 2013 г. основават мобилното приложение Robinhood.

Идеята им за пълно премахване на комисионите при покупка на акции напълно разруши традиционния модел на финансовите посредници и пренаписа правилата на брокерската индустрия. Приложението демократизира достъпа до капиталовите пазари за милиони млади инвеститори. През 2021 г. компанията проведе своето първично публично предлагане на борсата NASDAQ, утвърждавайки Тенев като един от най-влиятелните финтех пионери на своето време.

Новите двигатели на успеха: Пазари за прогнози и AI

Задържането на Тенев на върха през последната година се дължи на два ключови стратегически хода. От една страна, това са пазарите за прогнози в Robinhood, които се превърнаха в най-бързо растящия бизнес на платформата. Чрез тях потребителите купуват договори, свързани с бъдещи събития — от изборни резултати и решения на Федералния резерв до спортни дербита и прогнози за времето. Само през второто тримесечие този сегмент генерира над 156 милиона долара приходи, изпреварвайки традиционната търговия с акции и криптовалути.

От друга страна, извън Robinhood Тенев продължава да развива и стартъпа Harmonic, основан от него през 2023 г. Като председател на компанията той насочва усилията ѝ към разработване на изкуствен интелект, фокусиран върху математическото мислене — направление, което привлича все по-голям интерес в Силициевата долина.

Бумът на изкуствения интелект и пренареждането на милиардите

Тазгодишното издание на Forbes 400 очертава драматична промяна в източниците на богатство сред младата генерация. Седем от новите десет милиардери под 40-годишна възраст дължат капитала си директно на бума на изкуствения интелект. Сред новите лица са съоснователят на OpenAI Грег Брокман със състояние от 25.5 милиарда долара, както и четирима от основателите на Anthropic — Том Браун, Даниела Амодей, Джак Кларк и Сам МакКендлиш, всеки от които е оценен на 15.5 милиарда долара. Най-младият участник в цялата класация е 30-годишният Стивън Хао от AI компанията Cognition, чието богатство достигна 48 милиарда долара.

Влад Тенев остава един от едва тримата под 40 години, които запазват позицията си в десетката от миналата година, заедно с Едвин Чен от Surge AI и Лукас Уолтън, наследник на империята Walmart. Общото състояние на десетимата най-млади е 169 милиарда долара. Спадът спрямо миналогодишните 357 милиарда долара се дължи единствено на възрастовата граница — ключови фигури като Марк Зукърбърг вече прехвърлиха 40-те години и преминаха в следващата възрастова категория. Траекторията на Влад Тенев обаче доказа за пореден път, българското присъствие сред световните иноватори продължава да има ключово значение.