Домашен компост: От боклук към богатство за градината

Забелязвали ли сте колко място заемат органичните отпадъци в кофата за боклук?

Често те са половината, а понякога и повече от съдържанието ѝ – особено през различните сезони. Това означава разходка до контейнера почти всеки ден или най-много през ден.

Ако отделите органичните отпадъци от останалия боклук, ще изхвърляте значително по-рядко. И нещо още по-важно - ще намалите количеството отпадъци, които попадат на сметищата.

Най-лесният начин да намалим боклука у дома е да започнем с разделното събиране на рециклируемите отпадъци. Следващата крачка е да отделим твърдите отпадъци от органичните и да започнем да компостираме.

Защо компостирането е полезно?

Ползите за околната среда са значителни. Когато органичните отпадъци попаднат на депата и се разграждат без достатъчно кислород, се образуват парникови газове, включително метан.

Освен това, когато органичните отпадъци се отделят, в общия контейнер остават много по-малко отпадъци. Така се улеснява и последващото оползотворяване на материали като пластмаса, алуминий, хартия и стъкло.

Какво можем да компостираме?

Компостираните материали условно се разделят на „зелени“ и „кафяви“ отпадъци.

Зелените са свежи и влажни и съдържат повече азот, докато кафявите са по-сухи и богати на въглерод. За добър компост е важно двата вида да се комбинират.

Зелени отпадъци са:

• обелки и остатъци от плодове и зеленчуци;

• стайни и градински растения и цветя;

• окосена трева;

• увехнали цветя;

• оборски тор;

• утайка от кафе;

• пакетчета от чай;

• свежо сено.

Кафяви отпадъци са:

• суха трева и листа;

• слама;

• дървесни стърготини;

• сухо сено;

• дребни клонки;

• хляб;

• макаронени изделия в малки количества;

• картонени опаковки;

• черупки от яйца.

А какво става с хранителните отпадъци?

Към хранителните отпадъци спадат развалени плодове и зеленчуци, обелки от моркови, картофи и банани, динени кори, остатъци от храна, ядки и черупки, брашно и други органични материали.

Не всички обаче са подходящи за домашен компостер.

Подходящи за домашно компостиране са:

обелки от плодове и зеленчуци, остатъци от хляб, торбички от чай, утайка от кафе, черупки от яйца, стайни и градински цветя, картонени опаковки, салфетки, вестници, негланцирани рекламни брошури и дипляни, както и естествени влакнести материали и памучни или вълнени платнени остатъци без синтетични влакна.

Макаронените изделия също могат да се компостират, но е добре да се добавят в малки количества и да се смесят добре с кафяв материал, тъй като могат да плесенясат и да привлекат неприятни миризми.

За домашен компостер обикновено се избягват:

месо, риба и кокали, млечни продукти, мазнини и масла, големи количества сготвена храна, както и заболели или инфектирани растения. Тютюневите изделия също не са подходящи, тъй като съдържат вещества, които могат да навредят на организмите, участващи в разграждането.

Как да ускорим компостирането?

За да се разграждат по-бързо, кухненските и градинските отпадъци е добре да бъдат нарязани, настъргани или смачкани.

Ако имате градина, можете да направите компостна купчина. От време на време я обръщайте, за да прониква кислород навсякъде. Съдържанието трябва да бъде влажно, но не мокро.

Можете да използвате и специален компостер, стар варел или конструкция от палети, стига да осигурите достатъчно въздух. В долната част е добре да има клони или друг материал, който да позволява циркулация на въздуха.

След като започнете да пълните компостера, периодично разбърквайте съдържанието и следете за необходимата влажност.

Как да компостираме у дома?

Ако искате да започнете по най-лесния начин, практично решение е домашният компостер. Предлагат се различни модели – от компактни пластмасови съдове и кутии с отделения до специални компостери за вермикомпостиране, при които разграждането се подпомага от червеи.

Принципът е прост – редуват се зелени и кафяви отпадъци. Зелените осигуряват азот, а кафявите – въглерод. Микроорганизмите разграждат органичната материя, а при вермикомпостирането участват и специално отглеждани компостни червеи.

Резултатът е компост – тъмна, рохкава органична материя, богата на хранителни вещества, която може да се използва за цветя, подправки на балкона, зеленчуци и плодни дръвчета.

При някои компостери с отделение за течност се събира и т.нар. „компостен чай“, който може да се използва като течен тор според указанията за конкретния компостер.

За доброто протичане на процеса са важни три неща: кислород, влага и правилен баланс между зелени и кафяви материали. Отпадъците е добре да са нарязани или смачкани, за да се разграждат по-бързо.

Домашните компостери могат да бъдат компактни и удобни за използване. За апартамент са подходящи по-малки модели, включително вермикомпостери, а за къща с двор - по-големи проветриви контейнери.

А колко храна изхвърляме всъщност?

Имате ли усещането, че изхвърляте много храна, но нямате обяснение как се случва така?

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