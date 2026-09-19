Домашен компост: От боклук към богатство за градината
Половината от отпадъците у дома често са органични - ето как да ги превърнете в ценна храна за растенията
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Половината от отпадъците у дома често са органични - ето как да ги превърнете в ценна храна за растенията
Кметът призовава да не изхвърляме естествените елхи
От началото на годината са преработени 8,4 хил. тона зелени отпадъци София. Екологията е приоритет в работата на Столичната община. Това каза кметът...