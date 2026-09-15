Край на една епоха. Легендарна монета отива в историята

Легендарна монета отива в историята. Една от най-разпознаваемите парички в света излиза от обращение. Камарата на представителите на САЩ прие единодушно двупартийния закон Common Cents Act, с който официално се слага край на употребата на американското пени (монетата от 1 цент), съобщава The Post.

Законопроектът забранява на Министерството на финансите да сече нови монети от 1 цент (с изключение на специални колекционерски серии) и въвежда рамка за закръгляне на плащанията в брой до най-близките 5 цента.

За да се защитят работниците, законът предвижда изключение за заплатите, изплащани в брой - ако крайната сума не се дели на 5, тя задължително ще се закръглява нагоре в полза на служителя. Вече съществуващите монети от 1 цент ще останат законно разплащателно средство.

Защо САЩ се отказват от 1 цент?

Монетните дворове на САЩ спряха масовото производство на центове още през ноември 2025 г. след 232 години непрекъсната циркулация. Причината е икономическа - заради поскъпването на металите, изработването на един цент струва три пъти повече от самата му стойност.

Ако президентът Доналд Тръмп подпише новия закон, решението ще стане окончателно и няма да може да бъде отменено от бъдещи администрации. От Министерството на финансите изчисляват, че мярката ще спестява незабавно по 56 милиона долара годишно на американските данъкоплатци.

Законопроектът включва и допълнителна разпоредба, която позволява монетите от 5 цента да се произвеждат от по-евтини материали, за да се намалят разходите и при тях.