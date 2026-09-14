Защо учебната година започва на 15 септември? Тайната история

15 септември е дата, която днес звъни като начало – на надежди, на нови тетрадки, на детски шум в дворовете. Но зад този ритуал стои една дълга история, която започва много преди модерното училище и се оформя през политически решения, традиции и нуждите на българското общество.

От килийните училища до държавния календар

През XVIII и началото на XIX век българските килийни училища изобщо не познават фиксиран учебен календар. Учебната година не започва на дата, а „когато е време“. В някои райони децата учат само през зимата, когато земеделската работа спира; в други – през цялата година. Образованието е локално, зависимо от общността, от учителя, от ритъма на живота.

След Освобождението държавата започва да подрежда системата. Постепенно се въвеждат правилници и наредби, но до началото на XX век началото на учебната година все още не е строго фиксирано.

1 септември – първият "официален" учебен ден

До 1921 г. учениците в България се връщат в класните стаи на 1 септември – дата, която следва европейския модел и административната логика на младата държава.

Но България е предимно земеделска страна. И точно земеделието ще промени календара.

1921: Стамболийски измества учебната година – и ражда традиция

През 1919 г. на власт идва Александър Стамболийски и Българският земеделски народен съюз – партия, която мисли през призмата на селското ежедневие.

През 1921 г. правителството взема решение, което ще остане в историята: първият учебен ден се измества от 1 септември на 15 септември. Причината е проста и прагматична – децата трябва да могат да участват в прибирането на реколтата.

Така се ражда дата, която ще се превърне в културен символ.

Учебната година след Кръстовден – традиция, която се закрепва

Историческите документи показват, че учебната година започва след Кръстовден – естествен преход между лятото и есента, между работа на полето и връщане в класната стая.

През следващите десетилетия 15 септември се утвърждава. Дори след промените в образователната система, след социализма, след прехода – датата остава непоклатима.

През 2001 г. се обсъжда връщане към 1 септември, но идеята не успява да пробие. Обществото вече е приело 15 септември като част от своя културен ритъм.

Защо 15 септември оцелява?

Защото е удобен – лятото е приключило, родителите са се върнали от отпуски, градовете са се събудили.

Защото е символичен – есента носи усещане за ново начало.

Защото е емоционален – поколения наред са израснали с този ден, с цветята, с балоните, с първия звънец.

И защото традициите, родени от нужда, често се превръщат в най-устойчивите.

Днес: ритуал, който носи памет

Днес 15 септември е повече от дата. Той е денят, в който България се връща към себе си – към знанието, към детството, към надеждата.

И макар да е роден от земеделска логика, той се превръща в културен символ, който продължава да живее – в дворовете, в звънците, в очите на първокласниците.