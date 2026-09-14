Холивуд идва за Стоичков: Джеймс Франко става Йохан Кройф!

Джеймс Франко ще влезе в образа на една от най-влиятелните личности в историята на световния футбол – Йохан Кройф. Номинираният за „Оскар“ актьор ще изиграе легендарния треньор на „Барселона“ в мащабната българска продукция „Стоичков – Имало едно време в България“.

Ролята на Кройф е ключова за историята, тъй като именно той отваря пред Христо Стоичков вратата към големия европейски футбол. Филмът ще проследи периода, в който българският талант се превръща в една от звездите на „Барселона“ и световния футбол.

Участието на Франко има и още един особен знак за българското кино. За първи път българска филмова продукция събира в актьорския си състав две големи холивудски имена – Джеймс Франко и Джим Кавийзъл. Така проектът прави сериозна крачка към международна реализация и разпространение.

Джеймс Франко влиза в ролята на футболната легенда

Франко е сред най-популярните американски актьори на своето поколение. За ролята си в „127 часа“ на Дани Бойл той получава номинация за „Оскар“ за най-добър актьор, а във визитката му има и две награди „Златен глобус“.

Сред известните филми с негово участие са трилогията „Спайдър-мен“, „Милк“, „Ананас експрес“, „Възходът на планетата на маймуните“ и „Катастрофалният артист“. Следващият филм с негово участие е John Rambo.

В новата продукция Франко ще трябва да пресъздаде Йохан Кройф не просто като футболист и треньор, а като човек с визия, променил начина, по който се мисли за играта.

Кройф изгражда един от емблематичните отбори в историята на футбола и чрез своите идеи дава възможност на талантливото момче от България да направи решаващата крачка към световната сцена.

Историята зад Стоичков – отвъд славата

Основата на сценария е историята, разказана в книгата на спортния журналист Владимир Памуков „Христо Стоичков. Историята“, издадена и като аудиокнига на испански език от международното издателство „Пенгуин Рандъм Хаус“.

Именно възможността да надникне отвъд публичния образ на футболната звезда е сред причините проектът да привлече Франко.

Екранната адаптация е дело на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано и сценариста Георги Ангелов. Творчески директор на филма е Род Бар – автор на сценариите на „Звукът на свободата“ и „Кабрини“.

Историята няма да се концентрира единствено върху трофеите и големите победи. В центъра ще бъдат поставени личната цена на успеха, отношенията между хората, трудните решения и доверието, което стои зад големите постижения.

От България до „Златната топка“

Лентата ще проследи пътя на Стоичков от първите му стъпки във футбола до триумфите с „Барселона“, спечелването на „Златната топка“ и незабравимото Световно първенство в САЩ през 1994 г.

Познатите на всички футболни върхове ще бъдат показани през друга призма – тази на битките извън терена, личните жертви и характера, с който Стоичков се изправя срещу очакванията към него.