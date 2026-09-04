Мария Бакалова остави малко на въображението до Райън Рейнолдс

Мария Бакалова отново привлече вниманието на Холивуд, този път редом до Райън Рейнолдс. Българската актриса се появи до звездата от „Дедпул“ във впечатляваща визия, която не остави много място за въображението, а поводът е новият им филм „Mayday“.

Лентата на Apple Original Films вече е достъпна за зрителите в Apple TV от днес, 4 септември. Световната премиера се състоя на 1 септември в Ню Йорк, където Бакалова премина по червения килим заедно с Рейнолдс, Кенет Брана и останалата част от актьорския състав.

В „Mayday“ действието се развива през 1987 г. – в последните години на Студената война. Райън Рейнолдс играе американския пилот от Военноморските сили Трой „Assassin“ Кели, изпратен на тайна мисия над съветска територия.

Операцията се проваля, самолетът му е свален и Кели се оказва зад вражеската линия. Там той попада на бившия агент на КГБ Николай Устинов, в чиято роля е Кенет Брана.

Вместо очаквания сблъсък обаче двамата се оказват принудени да работят заедно. Следват преследвания, престрелки, опасни бягства и неочаквано приятелство между двама мъже, които би трябвало да бъдат врагове.

Мария Бакалова е в ролята на Анна Устинова – дъщерята на героя на Кенет Брана. Макар персонажът ѝ да не е в центъра на екшъна, българката е част от основния актьорски състав заедно с Рейнолдс, Брана и Марчин Дорочински.

Филмът е режисиран от Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдстайн, познати от „Game Night“ и „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves“. Те са и сценаристи на продукцията.

„Mayday“ съчетава шпионски трилър, екшън и комедия, като използва атмосферата на 80-те и носталгията по екшън филмите от епохата. В центъра са не само опасните мисии, но и необичайният съюз между американския пилот и бившия съветски агент.

За Бакалова това е поредната голяма международна продукция след номинацията ѝ за „Оскар“ за „Борат 2“, участието ѝ в „Пазители на галактиката Vol. 3“ и ролята на Ивана Тръмп в „The Apprentice“.