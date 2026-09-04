„Гласът на България“ избухва с битка още в първия епизод: Кой ще спечели таланта?

Новият, 12-и сезон на „Гласът на България“ започва тази неделя – 6 септември от 20:00 ч. по bTV, а още първият епизод обещава сериозен сблъсък между четиримата треньори.

DARA, Мария Илиева, Иван Лечев и MEDI ще се изправят един срещу друг заради участник с изключителен глас. Всеки от тях ще използва всичко, с което разполага, за да го привлече в своя отбор – от блок бутони и скрити козове до звездни застъпници, чар и неочаквани ходове.

Талантът обаче няма да бъде единственото, което ще привлече вниманието на зрителите.

Още в първия епизод на сцената ще излязат участници с напълно различни професии и житейски истории. Сред тях има учители, лекари, програмисти, строители, дизайнери на бижута и костюми, актьори, спортисти, ученици, студенти и популярни TikTok лица.

Особено силно е присъствието на учителите. Много от тях са решили да дадат шанс на музикалната си мечта, след като години наред са поставяли професията си на първо място.

„Тази година, освен изградени гласове, ярко присъстват както младите надежди, така и групата на участниците, които са избрали друг професионален път, но сега са готови да послушат сърцето си и искат да дадат шанс на своята дарба и на музиката“, разказват от продукцията.

Сред тях има и учители, които искат да покажат на своите ученици, че никога не е късно да преследваш мечтите си.

Новият сезон ще разкаже и истории за хора, които са преминали през сериозни изпитания. Зрителите ще видят участници, за които музиката се е превърнала в начин да преодолеят травми, насилие, тежки предизвикателства и загуба.

Сред претендентите ще има и българи, завърнали се от различни краища на света специално заради възможността да се качат на сцената на „Гласът на България“.

В конкурса ще участват и чужденци.

Сред тях е нюйоркчанин, който живее със съпругата си българка в Северозападна България. Ще се появи и гъркиня, дошла у нас, за да учи народно пеене, но намерила тук и любовта.

Сред участниците има и хора с необичайно потекло – от наследник на древен китайски род лечители до човек с кръвна връзка със световната звезда Шер.

Сезонът ще събере на една сцена и близки хора. Зрителите ще видят майки и дъщери, както и приятели, които ще се впуснат заедно в музикалното приключение.

Водещи на 12-ия сезон отново ще бъдат актьорите Боряна Братоева и Владимир Зомбори.

Зрителите ще видят и изцяло нова визия на сцената, както и променени правила. От продукцията обещават, че нововъведенията ще водят до драматични обрати чак до самия финал.

„Гласът на България“ ще продължи да се снима и при спазване на зелени практики, верифицирани от BAFTA ALBERT – организация, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмовата индустрия.

Наградата за победителя в новия сезон е 30 000 евро.