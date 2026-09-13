Второто издание на Z-Tronic Festival стартира днес в Стара Загора
Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
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Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
Учители, лекари, чужденци и дори роднини се хвърлят в битката за 30 000 евро
Пълна промяна на пазара на труда
Участието е безплатно, а записването ще се извършва на място в деня на състезанието
Реализацията на проекта ще създаде устойчива среда за личностно развитие
Проектът ще позволи организирането на подготвителни обучения, лагери, майсторски класове и школи
Деца от цяла България ще имат възможност да посещават Академията за таланти в Розово
Това са новите таланти, които се чакат да станат големи звезди
Сдружение "Естествен Интелект" навършва 1 година и Ви кани да отпразнуваме заедно в Академия за таланти, с. Розово
Първа стъпка от новата реформа в средното образование
Linamar е един от най-големите работодатели в Русе и глобален играч в индустрията
След тържественото освещаване и прерязване на лентата вратите на Академията се отвориха широко
Причината е свързана с регионалните дисбаланси и неравенствата в България
Държавата не помага на треньорите
Компанията предлага 8 свободни позиции за своята тримесечна платена програма
До 30 април е отворено кандидатстването за 21-ото издание под мотото „Стани VivaSuper герой“
Той има за цел да открие млади таланти
Оглежда се за ММА таланти
Конкурсът отваря пътят за изяви на хора, желаещи да изразяват себе си
Откриват уникална базилика, видни заралии искат зала за бадминтон и музей на модата