Заповядайте на Фестивал на Tаланта!

Събитието е за всички – два дни на отворените врати, изпълнени с изкуство, спорт, експерименти, кино и вдъхновяващи срещи.



📅 Програма – 27 септември (събота)



🎨 Изкуство



10:00 ч. – Откриване на изложба и ателие на Художествена галерия – Казанлък и НУПИД "Акад. Дечко Узунов"



11:00 ч. – Творчески ателиета:

– Рисуване на стъкло

– Рисуване на платно



🏃Спорт и активности



13:00 ч. – Спортни състезателни игри и кондиционна тренировка на открито



13:30 ч. – Тренировка по таекуондо



14:00 ч. – Стрелба с лък



14:30 ч. – Турнир по тенис на маса



⚡ Наука и експерименти



15:00 ч. – Експериментална физика и беседа с Теодосий Теодосиев



🎬 Кино под открито небе



19:30 ч. – Прожекция на късометражния филм „Гадже“ с продуцент Невена Семова



📅 Програма – 28 септември (неделя)



📚 Лекции и вдъхновение



11:00 ч. – Лекция на Джоана Брадшоу – Художествена галерия гр. Казанлък



11:00 ч. –Лекция на доц. Дончо Донев - "Да подкрепим таланта с неврофийдбек - терапията на бъдещето"



12:00 ч. – Лекция на Георги Ненов – вдъхновител и мотиватор, създател на подкаста "Свръхчовекът"



🌱 Два дни, пълни с вдъхновение, знания и талант – за малки и големи.



Елате с приятели и семейство – входът е свободен.



📍 Място: Академия за таланти, с. Розово, общ. Казанлък

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com