Заповядайте на Фестивал на Tаланта!

Събитието е за всички – два дни на отворените врати, изпълнени с изкуство, спорт, експерименти, кино и вдъхновяващи срещи.
📅 Програма – 27 септември (събота)
🎨 Изкуство
10:00 ч. – Откриване на изложба и ателие на Художествена галерия – Казанлък и НУПИД "Акад. Дечко Узунов"
11:00 ч. – Творчески ателиета:
– Рисуване на стъкло
– Рисуване на платно
🏃Спорт и активности
13:00 ч. – Спортни състезателни игри и кондиционна тренировка на открито
13:30 ч. – Тренировка по таекуондо
14:00 ч. – Стрелба с лък
14:30 ч. – Турнир по тенис на маса
⚡ Наука и експерименти
15:00 ч. – Експериментална физика и беседа с Теодосий Теодосиев
🎬 Кино под открито небе
19:30 ч. – Прожекция на късометражния филм „Гадже“ с продуцент Невена Семова
📅 Програма – 28 септември (неделя)
📚 Лекции и вдъхновение
11:00 ч. – Лекция на Джоана Брадшоу – Художествена галерия гр. Казанлък
11:00 ч. –Лекция на доц. Дончо Донев - "Да подкрепим таланта с неврофийдбек - терапията на бъдещето"
12:00 ч. – Лекция на Георги Ненов – вдъхновител и мотиватор, създател на подкаста "Свръхчовекът"
🌱 Два дни, пълни с вдъхновение, знания и талант – за малки и големи.
Елате с приятели и семейство – входът е свободен.
📍 Място: Академия за таланти, с. Розово, общ. Казанлък
