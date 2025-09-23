Регионални

Заповядайте на Фестивал на Tаланта!

Сдружение "Естествен Интелект" навършва 1 година и Ви кани да отпразнуваме заедно в Академия за таланти, с. Розово

Събитието е за всички – два дни на отворените врати, изпълнени с изкуство, спорт, експерименти, кино и вдъхновяващи срещи.

📅 Програма – 27 септември (събота)

🎨 Изкуство

10:00 ч. – Откриване на изложба и ателие на Художествена галерия – Казанлък и НУПИД "Акад. Дечко Узунов"

11:00 ч. – Творчески ателиета:
– Рисуване на стъкло
– Рисуване на платно

🏃Спорт и активности

13:00 ч. – Спортни състезателни игри и кондиционна тренировка на открито

13:30 ч. – Тренировка по таекуондо

14:00 ч. – Стрелба с лък

14:30 ч. – Турнир по тенис на маса

⚡ Наука и експерименти

15:00 ч. – Експериментална физика и беседа с Теодосий Теодосиев

🎬 Кино под открито небе

19:30 ч. – Прожекция на късометражния филм „Гадже“ с продуцент Невена Семова

📅 Програма – 28 септември (неделя)

📚 Лекции и вдъхновение

11:00 ч. – Лекция на Джоана Брадшоу – Художествена галерия гр. Казанлък

11:00 ч. –Лекция на доц. Дончо Донев - "Да подкрепим таланта с неврофийдбек - терапията на бъдещето"

12:00 ч. – Лекция на Георги Ненов – вдъхновител и мотиватор, създател на подкаста "Свръхчовекът"

🌱 Два дни, пълни с вдъхновение, знания и талант – за малки и големи.

Елате с приятели и семейство – входът е свободен.

📍 Място: Академия за таланти, с. Розово, общ. Казанлък

