Брутална катастрофа във Владая. Има петима пострадали

Заради инцидента движещите се от Перник към София се пренасочват към магистрала Струма

23 дек 25 | 20:51
Фатме Мустафова

Тежко меле в района на Владая.

Затруднено е движението в района на Владая, където по-рано тази вечер се удариха челно два автомобила, съобщиха на брифинг от СДВР - Пътна полиция.

Петима са пострадалите при катастрофата, като двама от тях са в по-тежко състояние. Сигналът за инцидента е подаден около 17.30 ч.

Заради инцидента движещите се от Перник към София се пренасочват към магистрала Струма.

Движението на автомобили навсякъде е нормално с изключение на района около Владая, посочиха още от СДВР - Пътна полиция, добавяйки, че трафикът е бил нормален през целия ден, като по-засилен е бил през ранния следобед.

