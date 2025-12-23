Брутална катастрофа във Владая. Има петима пострадали

Тежко меле в района на Владая.

Затруднено е движението в района на Владая, където по-рано тази вечер се удариха челно два автомобила, съобщиха на брифинг от СДВР - Пътна полиция.



Петима са пострадалите при катастрофата, като двама от тях са в по-тежко състояние. Сигналът за инцидента е подаден около 17.30 ч.

Заради инцидента движещите се от Перник към София се пренасочват към магистрала Струма.



Движението на автомобили навсякъде е нормално с изключение на района около Владая, посочиха още от СДВР - Пътна полиция, добавяйки, че трафикът е бил нормален през целия ден, като по-засилен е бил през ранния следобед.

