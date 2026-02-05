Стара Загора почете 183 години от рождението на Кольо Ганчев

С възпоменателен ритуал днес в Стара Загора беше отбелязана 183-ата годишнина от рождението на Кольо Ганчев - виден старозагорски революционер и патрон на Основно училище „Кольо Ганчев“. Почитането на паметта му се състоя пред Паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Сава Силов и Господин Михайловски, пред входа на СУ „Васил Левски“.

Ученици от ОУ „Кольо Ганчев“ представиха кратка програма, посветена на живота и делото на своя патрон, която включваше рецитал.

В словото си директорът на училището Галина Петкова отбеляза, че датата има особено значение за училищната и кварталната общност, които носят името на Кольо Ганчев. Тя подчерта, че неговото име присъства не само в историята, но и в ежедневието на хората чрез училището, квартала и читалището, и че отговорност на днешните поколения е да пазят тази памет жива.

В ритуала участваха деца, родители и служители от ДГ № 11 „Загоре“, представители на НЧ „Кольо Ганчев 1940“, членове на Пенсионерски клуб „Кольо Ганчев“ и жители на квартал „Кольо Ганчев“. В знак на почит и признателност бяха поднесени венци и цветя.

Сред официалните гости на събитието бяха проф. Иван Върляков, заместник-председател на Общинския съвет -Стара Загора, експерти от отделите „Образование и младежки дейности“ и „Култура и туризъм“.

От името на Областната администрация Петко Карагитлиев отправи думи на почит към личността и делото на Кольо Ганчев, като акцентира върху неговата роля в революционното движение и значението му за историята на Стара Загора.

Възпоменателният ритуал завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Кольо Ганчев .

