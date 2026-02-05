Кметът на Казанлък се срещна с новия генерален консул на Република Турция

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова проведе среща с новия генерален консул на Република Турция в Пловдив г-н Емре Манав.



В рамките на разговора беше подчертано, че Община Казанлък традиционно посреща генералните консули на Република Турция и поддържа устойчив институционален диалог, основан на добросъседство и взаимно уважение.



Двете страни обсъдиха възможности за развитие на културен обмен и сътрудничество, включително партньорства между културни институции и участие в културни инициативи.





