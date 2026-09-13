Всичко за Партньорства

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Енергия за действие

Енергия за действие

Началото на периода съвпада времево с продължаващото въздействие на трудния аспект Марс/Уран. Когато тези планети се противопоставят, а настоящият слу...

05 декември | 9:57
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Емоциите крият рискове

Емоциите крият рискове

Седмицата събира енергия от две звездни съчетания. Те биха могли да променят нагласите ни, представяйки ни реалността с добрите или недобрите й страни...

21 ноември | 8:05
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Овладейте безпокойството

Овладейте безпокойството

Периодът започва перфектно. Имаме удоволствието да се повозим на изключително луксозна и удобна звездна платформа, изградена от две различни и по свое...

14 ноември | 8:05
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Звезди и партньорства

Звезди и партньорства

Астрологична прогноза за периода от 20 до 31 декември 2014 година Даниела Евстатиева Еуфорията наближава Текат последните две седмици от календарна...

20 декември | 8:20
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