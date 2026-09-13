Кметът на Казанлък се срещна с новия генерален консул на Република Турция
Двете страни обсъдиха възможности за развитие на културен обмен и сътрудничество
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Двете страни обсъдиха възможности за развитие на културен обмен и сътрудничество
Чудесата на България са пример за обединение на общности, каза Славка Бозукова
Музикантите са не само артисти, но и културни икони и създатели на тенденции
Звездите са в хармония от 9 до 15 юли и бележат възход на сделките Нека си отдъхнем. Небесните аспекти се подреждат добре и въздействието им е благоп...
Началото на периода съвпада времево с продължаващото въздействие на трудния аспект Марс/Уран. Когато тези планети се противопоставят, а настоящият слу...
Седмицата събира енергия от две звездни съчетания. Те биха могли да променят нагласите ни, представяйки ни реалността с добрите или недобрите й страни...
Периодът започва перфектно. Имаме удоволствието да се повозим на изключително луксозна и удобна звездна платформа, изградена от две различни и по свое...
Представители на 30 италиански компании от машиностроенето, земеделието, хранителната промишленост и инфраструктурното строителство се срещнаха с поте...
И през настоящата седмица планетата Меркурий за трети, пореден и последен път в рамките на 2015 година, е "ретроградна". Напоследък много се говори за...
Седмицата е подчинена на срещите на планета Меркурий. Тя се движи директно, като провокира две от големите планети: Сатурн и Нептун, да равихрят енерг...
Пред нас е един цялостен период от гледна точка на астрологията. Единственият аспект, определящ спецификата на неговия характер е супер съюзът Слънце/...
Астрологична прогноза за периода от 20 до 31 декември 2014 година Даниела Евстатиева Еуфорията наближава Текат последните две седмици от календарна...