Казанлък ускорява санирането: Още 18 блока с европейско и национално финансиране

Община Казанлък ще реализира саниране на още 18 многофамилни жилищни сгради в рамките на Програмата за развитие на регионите (ПРР), съфинансирана от Европейския съюз и националния бюджет.



Сградите бяха включени от резервния списък, като с тях общият брой на обновените блокове за период от една година достига 36. Общата стойност на инвестицията е 9 019 317,84 евро.



Проектът цели подобряване на енергийната ефективност и качеството на живот на гражданите в община Казанлък.

