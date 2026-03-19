Кметът Галина Стоянова отличи служителите на социалните услуги за Световния ден на социалната грижа

С емоционално тържество община Казанлък отбеляза Световния ден на социалната работа заедно с ръководителите и екипите на социалните услуги.



Събитието започна с вдъхновяващо музикално изпълнение на Маринела Чалькова и Десислава Гудова – солистки от вокална студиа „Искрица“ при НЧ „Искра – 1860“, което зададе тона на деня – ден, в който освен „Аз просто те обичам“, казваме и едно голямо „благодаря“ на хората, които всеки ден помагат на други да намерят надежда, подкрепа и ново начало.



На територията на общината функционират 20 социални услуги, които през 2025 година подкрепят над 4000 потребители – деца, семейства, възрастни хора и хора в уязвимо положение. Зад всяка услуга стои история – за помощ, грижа и промяна на човешки съдби.



По време на тържеството бяха отличени 27 ръководители и служители, а също така бяха връчени специални награди за принос, дългогодишна отдаденост и значими постижения в социалната сфера.



Отбелязани бяха и юбилейни годишнини на социални услуги, утвърдили се като важна част от грижата в общността.



В празничната програма се включиха и децата от ДГ „Теменуга“, които поздравиха присъстващите с прекрасен танц и внесоха още повече настроение и топлина.



Кметът Галина Стоянова изрази своята искрена благодарност към всички социални работници и подчерта, че именно те са едно от най-важните ядра на общината – хората, които с грижа, търпение и сърце променят животи.



Събитието премина с много емоции, сълзи на щастие и признателност – доказателство, че социалната работа не е просто професия, а мисия, призвание и любов към хората.









