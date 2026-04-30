Парад на професиите събира гости в малък български град

Град Петрич се подготвя за едно по-различно и вдъхновяващо събитие, което ще обедини образованието, практиката и празничния дух. На 5 май (вторник) от 11:00 часа, като част от празничната програма на града, ще се проведе „Парад на професиите“. Организатор на инициативата е Професионалната гимназия по икономика и туризъм (ПГИТ) „Проф. д-р Асен Златаров“.

Градският площад като интерактивна класна стая

Централният площад на Петрич ще бъде осеян с тематични шатри, където учениците ще демонстрират пред съгражданите си какво означава съвременно професионално образование. Всяка специалност на гимназията ще има свой собствен щанд. Младите специалисти ще заложат на високите технологии и ще предложат състезателни гейминг активности за посетителите. Бъдещите предприемачи ще покажат симулации на малък и среден бизнес, демонстрирайки как една иновативна идея може да се превърне в успешен реален проект. Петрич ще бъде представен през погледа на професионалистите чрез викторината „Аз обичам България“ и презентации на най-интересните местни обекти.

Екология и „Нулев отпадък“ – приоритет на бъдещето

Специален акцент в „Парада на професиите“ са екологичните инициативи, които са част от иновативната програма на училището през тази учебна година. Посетителите ще могат да научат повече за концепцията „нулев отпадък“ чрез изложбата „Седемте лица на пластмасата“, демонстрации на домашна еко-козметика и почистващи препарати, кулинарни рецепти, насочени към минимизиране на хранителните отпадъци и щанд за декупаж, вдъхнат от идеите за рециклиране.

Празник за цялата общност

Събитието не е просто образователно изложение, а истински празник, който включва учители, родители, местни организации и партньори. Целта на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ е да покаже, че знанието в Петрич е живо, практично и тясно свързано с нуждите на региона и грижата за природата.

Организаторите канят всички жители и гости на града да се присъединят към инициативата и да се вдъхновят от енергията на младите хора.

