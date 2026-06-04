Проверете се: МОН публикува верните отговори по математика за 4. клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори от националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас, което се състоя днес, съобщи пресцентърът на ведомството.

Ключът с верните отговори е наличен на линка: https://www.mon.bg/nfs/2026/06/4nvo26_matematika_04062026.pdf

Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи, които проверяват базовите им математически знания и умения, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

И през днешния ден имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищни ръководства реагираха незабавно и осигуриха спокойни и безопасни условия в образователните институции, съобщават от образователното министерство.

Над 53 500 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература, което се състоя на 3 юни в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 точки.

Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни, информират от МОН.

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