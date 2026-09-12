Часът на истината настъпи за два ученически випуска
Седмокласници и десетокласници полагат днес изпитите по български език и литература, а резултатите излизат до 1 юли
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Седмокласници и десетокласници полагат днес изпитите по български език и литература, а резултатите излизат до 1 юли
Близо 53 500 ученици се явиха на националното външно оценяване, а резултатите ще бъдат обявени до 15 юни
Малки обяви
Как семействата избират предмет и формат за допълнителна подготовка
Националното изследване по математика за шестокласниците ще се състои на 3 октомври.
Въвежда се нов изпит
Максималният брой точки от изпита е 100
Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември
Проверката става с входящ номер и идентификационен код
Решението ще бъде взето на 1 септември
Няколко предложения от просветното министерство
Основният пример е свързан със злополучния въпрос 16. В него се пита дали закон и училищен правилник са документи
Голяма реформа на образователното министерство е записана в промени на закон
Изпитът се провежда в над 700 училища
Кандидатите масово скъсани на писмения изпит, устният ще е на 17 и 18 октомври
Промяна във формата
Това е напълно нова възможност за кариерно развитие, която дава институцията
Разказът "Една българка" на Иван Вазов се падна на изпита
Министерството на транспорта в поправки в закона
Ключови промени