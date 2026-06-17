Часът на истината настъпи за два ученически випуска

Повече от 110 000 ученици от седми и десети клас се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. За тези от седми клас резултатът е основен елемент при кандидатстването в гимназиите, а учениците от десети клас в обединените училища могат чрез него да продължат образованието си в 11-и и 12-и клас.

Изпитът за седмокласниците започва в 09:00 часа, а за десетокласниците - час по-рано. Оценките и за двата випуска трябва да бъдат обявени до 1 юли включително, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Близо 55 000 седмокласници трябва да пристигнат в определените училища най-малко 30 минути преди началото. Те трябва да носят документ за самоличност, служебна бележка и черна химикалка.

Изпитът продължава 2 часа и 45 минути, разпределени в две части от 75 и 90 минути. Тестът съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, шест с кратък свободен отговор, една с разширен свободен отговор и преразказ върху неизучавана творба.

Десетокласниците разполагат с час и половина за общо 21 задачи. Сред тях има въпроси с избираем и свободен отговор, задача за редактиране, формулиране на теза или антитеза и създаване на текст. Изпитите се провеждат в 1030 училища в страната.

Изпитната кампания продължава на 19 юни с националното външно оценяване по математика. Седмокласниците ще започнат в 09:00 часа, а десетокласниците - в 08:00 часа. За изпитите по български език и литература тази година няма промени във формата и времетраенето.

Днешното оценяване е първият решаващ етап за учениците, на които предстои избор на гимназия или продължаване в горен курс. При седмокласниците всяка точка може да промени позицията при класирането в най-желаните паралелки. Затова изпитът проверява не само натрупаните знания, но и способността за концентрация и работа под силно напрежение.

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