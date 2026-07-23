Голяма промяна в училищния календар

Нова идея за промяна на училищния календар може да доведе до по-дълги ваканции и по-малко разкъсани учебни седмици. Предложението идва от Сдружението на директорите в средното образование, които настояват за по-гъвкава организация на учебната година.

Според председателя на организацията Асен Александров сегашният календар често поставя учениците в ситуация да учат два-три дни, след което следват почивни дни, а след тях отново се връщат в клас.

По-ранен старт или по-късен край на учебната година

Една от идеите е, ако 15 септември се пада в средата на седмицата, учебната година да започва още в понеделника на същата седмица. Така ще се натрупат резервни учебни дни, които впоследствие могат да бъдат използвани за удължаване на ваканциите около Коледа, Великден или други официални празници.

Друг вариант е учебната година да приключва с два дни по-късно. Така вместо на 30 май, 15 юни и 30 юни, различните класове могат да завършват съответно на 2 юни, 17 юни и 2 юли.

Защо се предлага промяната

По думите на Александров, при сегашния календар много родители така или иначе използват законовата възможност децата им да отсъстват до 15 дни по семейни причини, когато между почивните дни има само един или два учебни дни.

Според него това означава, че в подобни периоди значителна част от учениците не посещават училище, което прави учебния процес неефективен.

Броят на учебните дни остава същият

От Сдружението на директорите подчертават, че не се предвижда намаляване или увеличаване на учебните дни. Идеята е единствено календарът да стане по-гъвкав, така че почивките през учебната година да бъдат по-логично разпределени.

В момента Министерството на образованието и науката провежда обществено обсъждане на проекта за учебния календар за 2026/2027 година. След приключването му ще бъдат разгледани и останалите предложения, преди да бъде приет окончателният вариант.