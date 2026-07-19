България превзе световната олимпиада по химия

Четирима български ученици заминаха за Международната олимпиада по химия и четиримата се завръщат с медали. Националният ни отбор постигна блестящ успех на 58-ото издание на най-престижното световно състезание по химия за ученици в Ташкент, Узбекистан. България спечели един златен, един сребърен и два бронзови медала. В олимпиадата участваха 320 млади химици от 84 държави.

Златното отличие завоюва Дамян Иванов, ученик в 11-и клас в Софийската математическа гимназия. Това е втори пореден златен медал за младия българин от Международната олимпиада по химия, след като той триумфира и на състезанието в Дубай през 2025 година.

Сребърен медал спечели Стоян Милев, също единадесетокласник от Софийската математическа гимназия.

С бронзови отличия се завръщат Денислав Стоянов, ученик в 12-и клас в ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора, и Борислав Христов от 12-и клас в ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ в Благоевград.

Така всеки от четиримата български участници успя да се пребори за място сред медалистите в конкуренцията на едни от най-силните млади химици в света. Олимпиадата се проведе от 10 до 19 юли, като церемонията по награждаването беше на 18 юли.

Ръководители на националния отбор са доц. д-р Донка Ташева и гл. ас. д-р Светослав Аначков от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преди заминаването си младите олимпийци получиха националния флаг от министър-председателя Румен Радев на официална церемония в Министерския съвет на 23 юни.

„За мен е чест и истинско удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения“, заяви тогава премиерът.

Четиримата ученици оправдаха напълно големите очаквания. В Ташкент те не просто представиха България, а превърнаха националния отбор в един от малкото, чиито състезатели се прибират до един с медал.