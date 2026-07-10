Последен ден за избор на седмокласниците

Днес е последният ден, в който седмокласниците могат да подадат заявления за участие в първото класиране за прием в осми клас. Кандидатстването става само по електронен път, като системата приема желанията за паралелки до края на срока.

От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането първо се гледа желанието, посочено на първа позиция. Резултатите от първото класиране трябва да бъдат обявени до 14 юли.

Три начина за подаване

Родителите и учениците имат три варианта за подаване на заявлението. Първият е сами да влязат в системата на Министерството на образованието и науката, където всеки ученик има свой профил, и да попълнят желаните паралелки.

Вторият вариант е семейството да отиде в училището на детето и със съдействие от учител да попълни заявлението. Третият начин е чрез т.нар. училище-гнездо, където учители попълват документа, а родителят се подписва, че е съгласен със заявените желания.

Първото желание тежи най-много

Най-важното правило при класирането е редът на желанията. От РУО-София подчертават, че системата първо отчита паралелката, поставена на позиция номер 1. Затова тя трябва да бъде най-желаната, а не просто „сигурната“.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Съветът към учениците с по-нисък бал е да попълнят повече паралелки, за да намалят риска да останат извън класирането.

Повече паралелки, по-малък випуск

Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък. Това дава повече възможности на кандидат-гимназистите, но не отменя нуждата от внимателна подредба.

Грешката, която може да тежи най-много, е желанията да се попълнят хаотично или твърде малко. При електронното кандидатстване всяка позиция има значение, защото системата проверява възможностите по реда, в който са записани.

Следващата дата е 14 юли

След края на подаването започва чакането на първото класиране. Резултатите трябва да бъдат обявени до 14 юли, а след тях семействата ще трябва бързо да решат дали приемат мястото или ще продължат към следващ етап.

За седмокласниците това е първият голям избор след изпитите. Балът отваря врати, но правилно подредените желания често решават през коя от тях ще мине ученикът.

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