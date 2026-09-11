Последен ден за избор на седмокласниците
Заявленията за първото класиране за осми клас се подават само електронно, а резултатите трябва да излязат до 14 юли
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Заявленията за първото класиране за осми клас се подават само електронно, а резултатите трябва да излязат до 14 юли
Помощта от 300 лева се превежда на два пъти – по 150 лева в началото на първия и втория срок
Ето как да кандидатстват за помощта
Учениците ще знаят и що е психоактивна зависимост От психоанализата до Ейбръхам Маслоу ще учат осмокласниците В осми клас учениците ще трябва да мог...