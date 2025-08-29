Важно за родителите! Еднократна помощ за ученици в 8 клас

С всяка нова учебна година семействата се изправят пред немалко разходи – от учебници и помагала до облекло и принадлежности. За да облекчи финансовата тежест, държавата предоставя еднократна помощ от 300 лева за родителите на деца, които тази есен започват осми клас.

Средствата се отпускат независимо от доходите на семейството.

„Това е добра възможност за всяко семейство, защото парите се отпускат без значение от доходите. Тоест всички родители на деца в 8 клас могат да разчитат на тази помощ, стига да подадат документите в срок“, обяснява Димка Кънчева, счетоводител и финансов консултант, съосновател на компанията Consendo.

Кой има право да кандидатства?

Помощта се предоставя не само на родители, но и на настойници, попечители, както и на близки или приемни семейства, при които детето е настанено съгласно Закона за закрила на детето. Условието е ученикът да живее постоянно в България и да бъде записан в осми клас. Така финансовата подкрепа обхваща по-широк кръг от семейства, които реално се грижат за децата.

Подаване на документи и срокове

Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес. Родителите могат да го внесат лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран подпис или чрез Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg). Крайният срок за подаване е 15 октомври.

„Важно е родителите да не изчакват последния момент, а да подадат документите навреме. Така си гарантират, че помощта ще бъде изплатена още в началото на учебната година,“ подчертава Кънчева.

Към заявлението задължително се прилага удостоверение от училището за записване в осми клас, а в някои случаи социалните служби могат да поискат и допълнителни документи като медицински протокол или акт за настойничество.

Условия за изплащане и значение на подкрепата

Помощта от 300 лева се превежда на два пъти – по 150 лева в началото на първия и втория срок. Второто плащане обаче се извършва само ако ученикът продължи обучението си. Ако детето прекъсне или има повече от пет неизвинени отсъствия за месец, средствата подлежат на връщане.

Дирекция „Социално подпомагане“ разглежда документите в срок до 14 дни, а при отказ родителите могат да обжалват както пред регионалната дирекция, така и пред административен съд.

„За много семейства тези средства се оказват навременна подкрепа, която помага да посрещнат по-спокойно началото на учебната година“, казва Димка Кънчева. Тя подчертава, че осми клас е ключов етап – началото на гимназиалното образование – а жестът на държавата е ясен знак за ангажимент към учениците и техните семейства.

