Кошмар! Масов бой на деца през училище

Сериозен инцидент между непълнолетни ученици е станал пред едно от училищата в столичния квартал „Овча купел“, съобщава GlasNews.bg.

По първоначална информация след края на учебния ден вчера е възникнал спор между няколко деца, който бързо е прераснал във физическа саморазправа.

Очевидци разказват, че едно от децата е било съборено на земята и удряно, докато други ученици са наблюдавали случващото се. След подаден сигнал на място са пристигнали полицейски служители, които са прекратили конфликта.

Пострадалото дете е прегледано, като нараняванията са определени като леки, без опасност за живота.

По случая е уведомена Детска педагогическа стая, а родителите на участниците са били извикани за разговор.

Според информация от източници на училището конфликтът е тлеел от дни и е свързан с обиди и напрежение между ученици, което не е било овладяно навреме.

