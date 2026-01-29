Кошмар! Масов бой на деца през училище

Сериозен инцидент между непълнолетни ученици е станал пред едно от училищата в столичния квартал „Овча купел“, съобщава GlasNews.bg.
По първоначална информация след края на учебния ден вчера е възникнал спор между няколко деца, който бързо е прераснал във физическа саморазправа.
Очевидци разказват, че едно от децата е било съборено на земята и удряно, докато други ученици са наблюдавали случващото се. След подаден сигнал на място са пристигнали полицейски служители, които са прекратили конфликта.
Пострадалото дете е прегледано, като нараняванията са определени като леки, без опасност за живота.
По случая е уведомена Детска педагогическа стая, а родителите на участниците са били извикани за разговор.
Според информация от източници на училището конфликтът е тлеел от дни и е свързан с обиди и напрежение между ученици, което не е било овладяно навреме.
