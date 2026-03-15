Потребителите все по-активни. Десетки хиляди жалби до КЗП

Българските потребители все по-често търсят защита на правата си и подават сигнали до институциите. Само през 2025 година в Комисията за защита на потребителите (КЗП) са постъпили 31 861 жалби и сигнали от граждани. Това съобщи в интервю за БТА председателят на комисията Александър Колячев по повод Световния ден на правата на потребителите, който се отбелязва на 15 март.

Над 30 000 сигнала от граждани

По думите на Колячев над 22 800 от постъпилите жалби са довели до реални проверки, инспекции или други контролни действия на експертите от комисията.

„В случаите, когато проблемите попадат в правомощията на други институции, сигналите се препращат към компетентния орган, за да бъде осигурена адекватна реакция и защита на потребителите“, посочи той.

Освен чрез писмени жалби, много граждани търсят помощ и по Националния телефон на потребителя. През 2025 г. чрез него са предоставени над 15 600 консултации.

„Чрез тази услуга хората получават бърза информация за правата си – например при рекламации, проблеми с онлайн покупки, спорове с търговци или въпроси, свързани с договори за услуги. Нарастващият брой сигнали показва, че потребителите стават по-информирани и активни“, каза Колячев.

Най-много оплаквания при онлайн търговията

Сред секторите с най-много сигнали са електронната търговия, туристическите услуги, финансовите услуги и различни ежедневни потребителски услуги.

При онлайн търговията най-честите проблеми са свързани със забавени доставки, недоставени стоки, трудности при връщане на продукти или отказ за възстановяване на платени суми.

„При проверките се установяват и случаи на липса на ясна преддоговорна информация, некоректно обявени намаления или разлики между посочената и реално платената цена“, обясни Колячев.

Комисията следи и за нелоялни търговски практики. През 2025 г. са разгледани 228 подобни случая, като в 91 от тях практиките са били забранени.

„Нарушенията включват подвеждаща информация за цени или характеристики на продукти, некоректни условия по договори за потребителски кредити и реклами, които създават заблуждаващи впечатления“, посочи той.

Проверки за сметки за ток

Комисията е извършила и проверки по сигнали за завишени сметки за електроенергия. Те са били насочени към трите електроснабдителни дружества в страната.

„Установихме нелоялни търговски практики и неравноправни клаузи в общите условия на договорите“, каза Колячев.

По думите му много потребители са получавали формални отговори на жалбите си, без реално изясняване на причините за високите сметки.

„Подобно поведение създава привидност за процедура по разглеждане на възражения, която не гарантира ефективна защита на правата на потребителите“, заяви той.

Проверките са показали и пропуски в интернет страниците на дружествата – например липса на ясна информация как се подават жалби и как се разглеждат.

Контрол при въвеждането на еврото

Една от основните теми в работата на комисията през последната година е била подготовката за въвеждането на еврото.

„Само през 2025 г. са извършени над 5200 проверки за спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото“, посочи Колячев.

При тези проверки са съставени 323 акта за административни нарушения. Контролът обхваща както физически магазини, така и онлайн търговия, туристически обекти и различни услуги.

Основният акцент е върху правилното двойно обозначаване на цените в левове и евро, коректното превалутиране и недопускането на необосновано увеличение на цените.

За по-ефективен контрол комисията е разработила и специализиран софтуер за анализ на цените чрез портала „Колко струва“, който позволява по-бързо откриване на ценови отклонения.

Какви са правата на потребителите

Колячев припомни, че основните права на потребителите включват правото на безопасни стоки и услуги, правото на ясна информация, правото на избор и правото на защита на икономическите интереси.

Сред най-важните гаранции е правото на рекламация, когато продуктът има дефект или не отговаря на договореното качество.

При онлайн покупки потребителите имат и право да се откажат от договора в срок от 14 дни, без да посочват причина.

„Активният контрол и информационните кампании на комисията са насочени към това потребителите да бъдат по-информирани и уверени в отношенията си с търговците, а пазарната среда да бъде прозрачна и справедлива както за гражданите, така и за коректния бизнес“, подчерта председателят на КЗП.

