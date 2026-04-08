Глоби нагоре, контрол без граници! Бизнесът предупреждава за сериозни рискове

Промените в Закона за защита на потребителите дават прекомерни правомощия на контролните органи и риск от произвол срещу бизнеса. Това заявяват от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) в становище до Министерството на икономиката и индустрията по повод законопроекта за изменение и допълнение на закона.

Организацията очертава няколко основни проблема - възможност за блокиране на сайтове без потвърдено нарушение, удвояване на глобите при едновременна забрана за повишаване на цените и спорни процедури за връчване на актове.

Сайтът може да бъде свален без знанието на търговеца

Един от най-критикуваните текстове предвижда блокиране на интернет страница или онлайн магазин, ако в рамките на 10 дни контролните органи на Комисията за защита на потребителите три пъти не успеят да връчат акт за нарушение. В този случай заповедта се публикува само на сайта на КЗП, без пряко уведомяване на търговеца, а след три дни достъпът до сайта му се спира.

Допълнителен проблем е, че мярката може да се приложи преди да е установено нарушение. Ако търговецът обжалва, делото може да продължи месеци, през които бизнесът му остава без уебсайт.

Според АТНС това на практика задължава фирмите постоянно да следят сайта на КЗП, за да не пропуснат заповед, публикувана без директно уведомяване. Според адв. Галин Попов, изпълнителен директор на асоциацията, това е тежко административно бреме, особено за малкия и средния бизнес, а блокирането на сайт може да доведе до необратими загуби.

Акт може да бъде връчен на всеки служител

Друг спорен момент е начинът на връчване на актове. Законопроектът допуска те да се връчват на всяко лице на трудов или граждански договор с фирмата, а не само на управителя. Това означава, че документът може да не достигне до ръководството, докато сроковете вече текат.

Глобите скачат при замразени цени

Предвижда се и увеличение на санкциите. Глобите, които досега са били от 300 до 1000 лева, се предлагат да станат от 200 до 1000 евро, а тези от 500 до 3000 лева - от 300 до 2000 евро. Според АТНС това не е просто превалутиране, а реално повишение, като при някои случаи горната граница почти се удвоява.

Организацията посочва и противоречие - докато търговците са задължени да не повишават цените до 8 август 2026 г., държавата увеличава санкциите, като закръгля стойностите в своя полза.

Какво предлага бизнесът

АТНС предлага четири конкретни промени - актовете да се връчват само по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване на упълномощени представители, санкциите да се превалутират по официалния курс съгласно Закона за еврото, блокирането на сайтове да става само след съдебен контрол и да се преработят неясните разпоредби, за да се избегне рискът от произвол.

От асоциацията подчертават, че подкрепят по-добрата защита на потребителите, но настояват законопроектът да бъде преработен преди приемането му. Организацията заявява готовност за диалог с Министерството на икономиката и индустрията.

