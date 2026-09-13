Глоби нагоре, контрол без граници! Бизнесът предупреждава за сериозни рискове
Новите текстове в Закона за защита на потребителите предизвикаха остра реакция от търговския сектор
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Новите текстове в Закона за защита на потребителите предизвикаха остра реакция от търговския сектор
До 14 дни можем да се отказваме от покупки извън магазините София. Народното събрание прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на...
Глобяват търговците за "всеки отделен случай" на ощетен клиент