Милиарди от Кремъл взривиха Северна Корея! Ким Чен Ун побесня, чисти генерали

Жестока чистка тресе Северна Корея, след като милиардният бизнес с боеприпаси за фронта в Украйна отпуши невиждана корупция сред военния елит на страната. Разярен от разкритията, че собствените му генерали въртят черна борса със суровини и крадат от руските пари, лидерът Ким Чен Ун започна безмилостно прочистване на командния състав.

Връхната точка на паниката в Пхенян настъпи с официалното обявяване на поредната голяма рокада. Досегашният министър на отбраната Но Кванг-чол бе експресно свален от поста си. На негово място Ким Чен Ун назначи партийния хардлайнер Ким Сонг-ги, за да наложи железен идеологически контрол и да смаже всяка проява на неподчинение.

Уволненият военен министър обаче не бе ликвидиран, както се очакваше, а спешно пренасочен като първи заместник-ръководител на Департамента за военна индустрия. Това показва, че Ким има крещяща нужда от опитни мениджъри, които да контролират заводите за боеприпаси на денонощен режим, без да позволяват на корупцията да саботира доставките за Москва.

Целият този скандал се случва на фона на колосални оръжейни трансфери.

Пхенян вече е доставил на Русия над 15 милиона артилерийски снаряда и десетки балистични ракети, превръщайки се в ключов тил за руската армия в Украйна. В замяна към Ким Чен Ун потекоха милиони в кеш, петрол и модерни космически технологии от Кремъл.

Големият приток на свежи руски капитали обаче бързо съблазни генералитета. Разследванията в Пхенян разкриха, че висши офицери, начело с арестувания по-рано генерал Пак Хуи-чол, са изградили мащабна схема за продажба на постове и отклоняване на държавни средства.

Ким Чен Ун реагира радикално, защото за него пропуските в доставките за Путин са директна заплаха за оцеляването на режима, което наложи пълното пренареждане на военната шахматна дъска в Северна Корея.