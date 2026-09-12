Пълна мистерия около Ким Чен Ун. Появи се нов наследник
Досега публично е представена само дъщерята
Следете всички новини, анализи и коментари за Ким Чен Ун. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Досега публично е представена само дъщерята
Войната в Украйна подпали и Пхенян, падна главата на министър заради тайна корупция с Москва
Парламентът на Северна Корея прие най-смъртоносния закон
Превъоръжава армията
Нови стратегически оръжия
Основната цел е професионалистите в туризма да се научат да използват съзнателно севернокорейски речник
Продължение, свързано с неформалния разговор на парада в Пекин
Скоростта му е невероятна
Москва се разделя с наемниците преди преговорите за мир
Президентът издаде куриозна за 21 век заповед
Да се чуди човек да плаче или да се смее
Носеше и Мечо Пух
Арката на обединението остана само спомен
10-годишната Ким Джу Ае е най-обсъжданата фигура
Обиколката на лидера на Северна Корея в Русия продължава
Светът на нокти след срещата в космодрума "Восточний"
Какво се разбраха двамата лидери
Южнокорейската армия съобщи за посещението
Президентите на САЩ и Южна Корея се срещнаха тази седмица
Според Ким Йо-чен президентът излага на риск своята страна