Ким Чен Ун забрани три думи. Причината

Ким Чен Ун изненада със забраната на три думи - "хамбургер", "сладолед" и "караоке машина".

Севернокорейският лидер забрани употребата на думата "хамбургер" в страната, определяйки я като "прекалено западна". В "черния списък" той добави още няколко подобни чуждестранни думи, съобщават международни медии.

На екскурзоводите в новия морски курорт Уонсан е дадено нареждане да избягват използването на определени думи, които са популярни в западните страни и в съседна Южна Корея, когато разговарят с чуждестранни посетители.

Според южнокорейското издание Daily NK, туристическите гидове са получили "подробни инструкции за работа с туристи", които включват задължително заменяне на западните заемки с местни еквиваленти.

Основната цел е професионалистите в туризма да се научат да използват съзнателно севернокорейски речник, като избягват южнокорейски изрази и чужди заемки.

Как ще звучат забранените думи

Екскурзоводите, които преминават през строга държавна програма за обучение, са инструктирани да казват "даджин-гоги гьопанг" (двойна питка с мляно говеждо месо) вместо "хамбургер" и "есукимо" вместо "сладолед".

Междувременно караоке машините трябва да се наричат "екранни машини за съпровождане" - термин, който цели да замени популярната в Южна Корея дума "караоке".

"Целта е да се научат туристическите професионалисти да използват съзнателно севернокорейски речник и изрази, като внимателно избягват южнокорейски изрази и чужди заемки, които може несъзнателно да са използвали," обяснява източник на Daily NK.

Контекст на забраната

Обучението на екскурзоводите е започнало на 21 август в цялата страна и се ръководи директно от служители на Кадровия отдел на Корейската работническа партия. В Уонсан, който е основен туристически център, се обучават между 20 и 30 души.

Севернокорейският морски курорт Уонсан-Калма, който е дългогодишен проект на Ким Чен Ун, беше официално открит на 1 юли тази година - единадесет години след началото на строителството. Първите чуждестранни туристи - група руснаци, посетиха плажовете на полуостров Калма на 7 юли.

Според доклад на ООН, репресиите срещу чуждестранна информация в Северна Корея са се засилили значително от 2018 г. и са станали още по-сурови от 2020 г. насам. Това е довело до няколко публични екзекуции за разпространение на "антисоциалистически" материали.

