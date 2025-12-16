Тръмп обяви ключова новина

Свят

Президентът на САЩ се включи в "Truth Social" с важно съобщение

Снимка: Асошиейтед прес
16 дек 25 | 21:07
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа "Truth Social", че ще направи обръщение към нацията, излъчвано на живо от Белия дом, в сряда вечер (04:00 часа сутринта българско време).

В публикация той написа:

"Сънародници: Утре вечер ще направя обръщение към нацията, на живо от Белия дом, в 21:00 ч. източно американско време (EST). Очаквам да ви "видя" тогава. Беше страхотна година за нашата страна и най-доброто тепърва предстои!"

Все още не е ясно каква ще бъде темата на обръщението.

Автор Агенция Стандарт

