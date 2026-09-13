Йотова: Да дадеш шанс за живот е мисия, която всички лекари изпълняват
Идеята за живота, който е победил, е голямата идея, посочи държавният глава
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Идеята за живота, който е победил, е голямата идея, посочи държавният глава
Днес се състоя опелото на зверски убития от група младежи Георги
Президентът на САЩ ще направи обръщение към американците
Турският президент заяви, че Алиансът трябва да се гради върху справедливо споделяне на отговорностите,
Той подчерта цивилизационния принос на България и ролята на словото, просветата и духовността за бъдещето на народа
Лидерът на ДПС призова знанието и познанието да водят България към по-добро бъдеще
Георги Вълчев благодари на учители, учени, творци и българските неделни училища зад граница за съхранения дух
Гласувайте, но мислете за деня след вота! Нужно ни е правителство с капацитет и с категорична подкрепа, каза президентът
Държавният глава ще направи обръщение към българския народ
Илияна Йотова ще бъде достоен президент, заяви Радев
Мажоритарният собственик направи обръщение към синята общност
Президентът на САЩ се включи в "Truth Social" с важно съобщение
Той също така заяви, че през следващата седмица военните обекти на Украйна ще бъдат подложени на атаки
Прави го часове след поста си през нощта на протеста и погрома
Украинският президент говори под дъжда
За края на Втората световна война
Намаляват парите в обръщение
Дръжте се здраво, няма да е лесно, но ще спечелим каза президентът
Русия вече превърна войната в Украйна в глобален конфликт
Демократите се запасяват с яйца и жълто-сини шалчета