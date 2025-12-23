Наско Сираков обяви дали Левски ще стане шампион

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков направи обръщение към синята общност. Босът на столичани използва официалния сайт на клуба, за да направи традиционното си годишно обръщение към феновете на отбора.

Цялото съобщение на Наско Сираков:

Скъпи привърженици, партньори и приятели на "Левски",​

​ Тази година ще си позволя да бъда малко по-директен и емоционален в пожеланията си. Моментът е различен и вярвам, че трябва да акцентирам на това.

В края на 2025 година и ден преди коледните празници мислено се връщам към началото. Не само на тази година, а към началото на тази нова глава в историята на клуба ни. Глава, която заедно започнахме да пишем преди малко повече от пет години. На фона на цялата история на "Левски" това е кратък период, но аз го усещам с тежестта на поне няколко десетилетия.

Намираме се в момент, за който мечтая още от първата година, в която обещах да се грижа за "Левски" от ваше име. Сега е първият истински период на спокойствие, в който имам възможността да прекарам празниците със семейството си, без да се притеснявам дали клубът ще оцелее и дали ще успеем да изградим отбор, достоен да носи емблемата на "Левски". Още не смея да го кажа на глас, но виждам, че сме на прав път. Вярвам, че и вие го виждате - и ще посрещнете празниците по-спокойни, гледайки от върха на класирането.

Да, през годините направих немалко грешки. Дали бяха плод на напрежението и на страха, че точно аз бих бил виновен за края на "Отбора на народа", или въпрос на предоверяване - не знам и няма да се обръщам назад. Знам, обаче, че изводите са направени и, че няма ден, в който да не мисля за "Левски" и да не искам да го видя не просто финансово стабилен, но и в Европа. Там, където му е мястото.

Естествено, чувам критиките, че още нищо не сме постигнали. И макар да не го усещам по този начин, разбирам логиката зад подобни твърдения. На фона на великата история на "Левски" последните години са по-скоро забравими. Но е възможно след време същият този период да бъде описван като "синьото чудо". Поколения наред да разказват историята за това как привържениците на "Левски" спасиха отбора си и го върнаха на върха. И докато едни избраха лесния, но измамен път към щастието, левскарите продължават да вървят по трънливия път на истината и свободата. За да избереш този път, се изискват чест, смелост, вяра в собствените сили и здрав гръбнак.

Вярвам силно в старата мъдрост, че Господ изпраща изпитания на онези, които могат да ги понесат. Така виждам и клуба ни в момента - способен да се справи с всички предизвикателства, които 2026 година ще ни предложи. Треньори, футболисти, администрация, фенове - обединени и с поглед вперен само напред. Това е рецептата, която винаги е носила успехи на "Левски" - и сега повече от всякога е важно да си го припомним.

А трофеите? Ще дойдат, защото имаме отбор, който не само вярва, но и е способен да печели титли. Наистина във футбола има победи и загуби, но важното е да не спираме да работим, с вяра в способностите си и с фокус към най-важната краткосрочна цел - победата в следващия мач.

На фона на щастливите моменти и успехите през 2025 г. е важно да си напомняме и къде бяхме преди няколко години. И че не трябва да приемаме всичко, което имаме днес, като даденост.

Последните няколко седмици ни показаха, че пътят е все още трънлив. И точно затова в следващите месеци трябва да бъдем разумни и единни. Битката няма да е лесна, но е нищо в сравнение с онова, което преживяхме до момента. Остана най-сладката част, когато вече всичко зависи само от нас и посоката е ясна - ежедневен труд, ден след ден, седмица след седмица. И непоколебимо желание за победа във всеки мач.

От името на всеки в клуба заявявам, че ще дадем най-доброто, на което сме способни, за да затвърдим позициите си и да продължим да растем, не само спортно-технически, но и инфраструктурно - въпреки финансовите ограничения и неспирните атаки.

А към всички вас имам една молба - когато стане трудно, когато се появят съмненията, когато се засилят гласовете, които искат да ни върнат години назад - пазете отбора. Пазете треньора и играчите. Пазете "Левски". И вярвам, че ще се гордеете с постигнатото.

Защото най-после "Левски" е ваш. И докато син е небосводът, ние сме Отбора на народа.

Весели празници!

Наско Сираков,

президент на ПФК "Левски" и

председател на Надзорния съвет.

