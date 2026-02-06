Проф. Рачев обеща дежавю с времето - топло, мокро, после пак студ

„Идва Даниел, Стефани си отива и ни чака едно голямо дежавю“ - с характерния си хумор климатологът Георги Рачев описа времето през следващите дни. По думите му сценарият ще е добре познат – сравнително топло, после влажно, след това захлаждане и отново затопляне, като динамиката ще се запази почти без прекъсване, каза Рачев пред бТВ.

Понеделник и вторник ще са по-хладни заради нахлуване на студен въздух, като на места се очакват снеговалежи, а на други – дъжд. В София валежите ще преминат от дъжд в сняг вечерта и срещу вторник. След това ще има няколко по-топли и влажни дни, но уикендът отново ще донесе понижение на температурите.

По думите на Рачев от Средиземноморието ще продължат да навлизат нови циклони и този процес ще се запази поне до 20 февруари. Това означава валежен месец с чести промени и без стабилен период на сухо и спокойно време. Температурите обаче остават в рамките на нормалното за февруари.

В планините снежната покривка вече е сериозна и през следващата седмица ще се увеличава, тъй като по високите части ще вали предимно сняг. Рачев отбеляза, че над Алпите също се очакват обилни снеговалежи, което гарантира „зимна картина“ в цяла Европа.

Като пример за мащаба на циклоничната активност климатологът припомни, че заради обледяване на самолети летищата в Берлин и Франкфурт бяха затворени за няколко часа. У нас само в района на Петрич на места са паднали до 70 литра дъжд на квадратен метър, а валежи имаше и в Югоизточна България.

След 10 февруари се очаква кратко захлаждане, но още от сряда температурите отново ще тръгнат нагоре. Зимата обаче остава активна, с чести обрати и без дълги спокойни паузи.

