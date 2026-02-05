Синоптик бие тревога за очаквани поразии от времето

Червен код за значителни количества валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология за южните части на областите Смолян и Кърджали. Предупреждението е за опасни дъждове, които могат да доведат до бързо покачване на речните нива и локални наводнения. Местните власти съобщиха, че са въведени превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение на реките и се поддържа денонощна връзка с дежурните екипи по общини.

Оранжев код за интензивни валежи е в сила за областите Хасково, Стара Загора и Сливен. В други райони на страната важат предупреждения от по-ниска степен, като метеоролозите предупреждават, че обстановката ще остане динамична през целия ден.

Според прогнозата в четвъртък времето ще бъде предимно облачно, а на много места ще вали дъжд. Най-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, както и на места в Източна България и в централните части на Стара планина.

Синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева обясни пред Нова телевизия, че през страната преминава пореден средиземноморски циклон. По думите ѝ в Рило-Родопската област се очакват между 50 и 100 литра дъжд на квадратен метър за денонощие, като валежите вече са започнали.

Допълнителен риск създава фактът, че в по-високите части на планините валежите ще доведат до ускорено топене на снежната покривка. Това може да усложни ситуацията в ниските части и да повиши опасността от преливания. Червеният код важи конкретно за общините Рудозем, Златоград, Кирково и Крумовград.

В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина, се очакват поледици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури в по-тихите райони на Северна България ще са между 0° и 2°, а в останалата част от страната – между 5° и 10°. В София се очаква около 5°.

В планините ще бъде облачно, като над 1600-1800 метра валежите ще са от сняг, а по-ниско – от дъжд. Значителни количества се очакват в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Вятърът ще бъде силен до бурен от юг, а температурите ще са около 6° на 1200 метра и около 0° на 2000 метра.

По Черноморието също ще преобладава облачно време, като още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 7°-8°, температурата на морската вода – между 4° и 7°, а вълнението ще достига 3-4 бала.

