Топ синоптик на НИМХ каза кога ще вали най-много и даде съвет
Дневните температури в повечето време ще бъдат над 20 градуса, увери Анастасия Стойчева
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Дневните температури в повечето време ще бъдат над 20 градуса, увери Анастасия Стойчева
Червен код за Родопите, до 100 литра валежи и риск от рязко покачване на реките
Следващата седмица ще имаме едно спокойно есенно, вече към зимно време, заяви Анастасия Стойчева
Оранжев ад с порои и фьонови урагани връхлита България
Горещниците са в края на юли, уточни Анастасия Стойчева
Макар есента да е започнала, засега обаче ще се запази лятното време
У нас валежи се очакват около 27-28 септември
Ще се формира и циклонален вихър, прогнозира Анастасия Стойчева от НИМХ
Най-прохладен ще е вторник
Говори Анастасия Стойчева от НИМХ
Говори Анастасия Стойчева
Очаква се динамичен месец със затопляния до 15-20 градуса
Валежите през идната седмица ще продължат около десетина дни
Прогноза на Анастасия Стойчева
Анастасия Стойчева предупреди да се готвим за сериозен студ
Ето месечната прогноза на Анастасия Стойчева
В скоро време вероятно и в най-южните райони на Бургас ще има сигнали за проблеми
Вървим и към настъпване на астрономическия сезон на 21 юни
Очаква се в следващите дни да ни връхлети, но в отслабнала фаза