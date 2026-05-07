Топ синоптик на НИМХ каза кога ще вали най-много и даде съвет

Очакванията на синоптиците са към началото на следващата седмица да има понижение на температурите и по-интензивни краткотрайни валежи, с индикация да има и значителни по количество такива. Вероятността от градушки ще е голяма - първо в Северозападната, а после в Югоизточната част от страната. Те са свързани с преминаващия студен атмосферен фонд.

"Времето започва да става малко по-неустойчиво през следващите дни, но температурите спокойно можем да кажем, че особено нощните ще са над 10-15 градуса. Не очакваме вече онези ниски температури до 0 или под нула градуса, поне в близките 15-тина дни", прогнозира директорът на Департамент "Прогнози и информационно обслужване" в НИМХ Анастасия Стойчева в ефира на радио "Фокус".

"Преваляванията, понякога интензивни, ще са предимно в часовете около и след обяд, придружени и с гръмотевична дейност, особено в дните, в които преди обяд има достатъчно слънчеви часове. Дневните температури в повечето време ще бъдат над 20 градуса", каза експертът.

"Влизаме в типично пролетна циркулация с дни, в които температурите ще се доближават до 30 градуса и рядко ще са дните с температури под 20 градуса. Изключение прави Черноморието, с температури от 13-16 градуса", добави тя.

"За момента един период с много валежи се очертава да бъде 18-25 май, точно когато са баловете. Съветът ми е да следите краткосрочните прогнози, но нищо не изключва част от тези дни да бъдат сухи", оптимистично завърши Анастасия Стойчева.

