Слънчев и топъл Гергьовден, но на тази дата идва рязък обрат във времето

Синоптичните прогнози сочат, че до 8 май страната ще се радва на по-високи температури и значително по-нисък риск от слани. Това ще създаде по-добри условия както за земеделските производители, така и за всички, планиращи дейности на открито, съобщава "Метео Балканс".

Особено добри са новините за празника Гергьовден – 6 май. Очаква се времето да бъде предимно слънчево, стабилно и приятно топло, което ще позволи отбелязването на празника при отлични метеорологични условия в цялата страна.

Все пак, към края на периода – на 8 май – се очаква промяна. През България ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе валежи от дъжд и временно понижение на температурите. Въпреки това, преди тази дата времето ще остане предимно сухо и топло.

