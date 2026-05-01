Синоптиците: Май започва със студ и сняг, но завършва с летни жеги

Най-ниските температури през май в България ще бъдат в интервала 0-5 градуса, а във високите полета дори до минус 2-3 градуса, докато максималните ще достигат 30-35 градуса. Така месецът ще предложи рязък контраст между почти зимни и типично летни стойности.

По данни на НИМХ средната температура ще бъде около и над климатичната норма. В повечето райони тя ще е между 16 и 19 градуса, по Черноморието и във високите полета - 15-17 градуса, а в планините ще варира от 0 до 14 градуса според надморската височина.

Очаква се валежите през месеца да бъдат около нормалните за сезона. В по-голямата част от страната количествата ще са между 50 и 70 литра на квадратен метър, по Черноморието и по долината на Струма - между 30 и 50 литра, а в планинските райони могат да достигнат до 140 литра.

Студено начало със сняг в планините

Май ще започне с по-ниски температури и валежи в голяма част от страната. В планините над 1000 метра ще вали сняг, което ще създаде почти зимна обстановка. Към средата на първото десетдневие валежите постепенно ще отслабнат и ще настъпи по-стабилно и слънчево време. Температурите ще се повишат до стойности, близки до нормалните. В края на периода отново ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

По-топло време и бури в средата на месеца

През второто десетдневие температурите ще бъдат около и над обичайните за май. Между 12 и 16 май се очаква по-нестабилна атмосфера с валежи и гръмотевици, съпроводени с кратко захлаждане. Във втората половина на периода времето ще се стабилизира, ще има повече слънце и само изолирани следобедни превалявания.

Финал с бури, но и повече слънце

В началото на третото десетдневие атмосферата отново ще бъде нестабилна, с условия за валежи и гръмотевични бури. Температурите ще се задържат около нормалните за сезона. Към края на месеца обаче се очаква повече слънчеви часове и по-топло време, което ще напомня за настъпващото лято.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com